Австралия на год отменила пошлины на импорт товаров из Украины

Правительство Австралии объявило об отмене пошлин на импорт товаров из Украины, сообщает ИА УНИАН.

Как сообщили в Министерстве торговли и туризма Австралии, эта мера вступила в силу с 4 июля.

Решение правительства предусматривает снижение пошлин с 5% до нуля в течение следующих 12 месяцев на ряд товаров, которые производятся в Украине. Однако, акцизные сборы, в частности на топливо, алкоголь и табачные изделия, останутся в силе.

"Отмена тарифов на импорт из Украины является ключевой частью текущих усилий правительства Австралии по дальнейшему углублению наших двусторонних торговых и инвестиционных отношений. Такие меры со стороны Австралии и других международных партнеров, которые поддерживают экономику Украины и расширяют торговые возможности, являются жизненно важными для восстановления и реконструкции Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе", - отметили в министерстве.

Отмечается, что в 2021 году украинский импорт в Австралию составил около $122 млн.

В Минторговли отметили, что отмена пошлин на импорт демонстрирует приверженность Австралии "поддержке экономики Украины, поскольку она имеет дело с продолжающимися разрушительными последствиями вторжения России".