ЕС выделит Нигерии 1,3 млрд долларов для трансформации экономики

Европейский Союз и его финансовые учреждения развития предоставят Нигерии 1,3 миллиарда долларов, чтобы помочь самой густонаселенной стране Африки трансформировать свою экономику.

Нигерия пытается расширить свою экономику и увеличить свой экспорт за пределы нефтяного сектора, на который приходится 90% поступлений в иностранной валюте на ВВП страны, передает Reuters.

Финансирование будет предоставляться до 2027 года в рамках инициативы ЕС «Зеленое соглашение» и, в частности, будет сосредоточено на расширении доступа к возобновляемой энергии и стимулировании развития сельскохозяйственного сектора.

Около 57 проектов, среди которых меры по уменьшению уязвимости к изменениям климата, борьбе с вырубкой лесов и опустыниванием, а также улучшению дорог, получат финансирование от ЕС.