Последнее обновление: 05.07.2022 10:30

Власти Беларуси запретили «недружественным» инвесторам продажу своих долей в 190 предприятиях

Белорусские власти в качестве контрсанкций запретили компаниям и частным инвесторам из недружественных стран продажу своих долей или акций в 190 белорусских предприятиях.

«Определить перечень юридических лиц Республики Беларусь, участникам (акционерам) которых, являющимся лицами из иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц, запрещается отчуждение принадлежащих им долей (акций) в уставных фондах таких юридических лиц, согласно приложению (далее – перечень)», - говорится в постановлении Совмина №436 от 1 июля 2022 года.

«Для защиты интересов Республики Беларусь акции блокируются на счетах «депо» их владельцев согласно перечню на основании предписания Министерства финансов о наложении ограничений по распоряжению ценными бумагами», - также сказано в документе.

В перечень включены 190 предприятий, включая Юнисон, Евроопт, Дана Астра, Лукойл, EPAM, Лидское пиво, Минский часовой завод, Мозырьсоль, Лидсельмаш, Хенкель Баутехник, Коммунарка, Спартак, Белсолод, Бобруйский мясокомбинат, Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат.

Документ примечателен тем, что раскрывает иностранных (оффшорных) владельцев/совладельцев включенных в перечень предприятий, позволяя хотя бы частично увидеть верхушку айсберга чиновничьей «прихватизации» в стране.



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