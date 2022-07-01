Reuters: Более 30 продавцов оружия в РФ избежали западных санкций

Более трех десятков российских олигархов, связанных с торговлей оружием, а также не менее 14 российских оборонных предприятий пока избежали санкций Запада на фоне развязанной Россией полномасштабной войны в Украине.

В частности, бывший министр транспорта РФ, крупнейший акционер концерна "Калашников" Алан Лушников пока не находится под западными санкциями. Сам концерн с 2014 года находится под санкциями США из-за аннексии Крыма, а в этом году к ним присоединились ЕС и Великобритания, сообщает Reuters.

"Калашников" отвечает за 95% российского производства ручных пулеметов, снайперских винтовок, пистолетов и другого стрелкового оружия.

Аналогичная ситуация – с концерном "Алмаз-Антей", специализирующимся на производстве ракет и противоракетных систем. В то время как против предприятия введены санкции США, ЕС и Британии, его генеральный директор Ян Новиков пока не включен в санкционные списки.

Среди других компаний, избежавших западных санкций из-за агрессии РФ в Украине, – "Завод имени Дегтярева", производящий пулеметы, противотанковое и противовоздушное оружие для российской армии; Климовский специализированный патронный завод и Новосибирский стрелковый завод, производящие магазины для автоматов Калашникова и пистолетов.

Одна из наиболее известных компаний российского оборонного сектора, которую не накрыли санкции - "ВСМПО-Ависма", крупнейший в мире поставщик титана и на 25% принадлежит корпорации "Ростех", крупнейшей в военно-промышленном комплексе РФ.

Reuters предполагает, "ВСМПО-Ависма" избежала санкции, поскольку имеет дочерние компании в США, Швейцарии и Великобритании. Между тем, предприятие поставляет сырье, в частности, для изготовления самолетов Су-34, которые применяются в войне в Украине.

После того как Reuters передал перечень российских оборонных предприятий компетентным органам США, ЕС и Великобритании, против части из них санкции все же были введены. В то же время, руководство этих предприятий преимущественно избежало ограничений, отмечает издание.

Санкции не были введены против генерального директора "Конструкторского бюро машиностроения" Сергея Питикова. Его предприятие занимается, в частности, изготовлением ракет "Точка-У", которыми был обстрелян железнодорожный вокзал в Краматорске.