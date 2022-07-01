Последнее обновление: 01.07.2022 19:14

ЕС отменил пошлины и НДС на ввоз жизненно важных товаров для украинцев

Европейская комиссия приняла решение, позволяющее государствам-членам временно отменять пошлины и НДС на ввоз жизненно важных товаров для пострадавших от войны украинцев.

Об этом говорится в заявлении на сайте ЕК, пишет "Европейская правда".

Решение касается ввоза из третьих стран продуктов питания, одеял, палаток, электрогенераторов и другого спасательного оборудования, предназначенного для украинцев.

Эта мера, утвержденная по запросу государств-членов, будет применяться задним числом с 24 февраля и будет действовать до 31 декабря 2022 года.

Освобождение от уплаты пошлины и НДС распространяется на ввозимые ими товары:

- Государственные организации (государственные органы и органы публичного права, включая больницы, правительственные организации, региональные правительства, коммуны/города и т.д.)

- Благотворительные или филантропические организации, утвержденные компетентными органами государств-членов.

"Война против Украины нанесла невыразимые страдания, но также продемонстрировала всю глубину солидарности ЕС. Эта мера поможет государствам-членам прийти на помощь украинцам как в ЕС, так и в их родной стране, облегчив доставку жизненно важных гуманитарных грузов. Это абсолютно правильно", - сказал комиссар по экономике Паоло Джентилони.



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