SpaceX получила разрешение в США на подключение ряда транспортных средств к Starlink

Американская аэрокосмичекая компания Space Exploration Technologies Corp (SpaceX) получила разрешение от регулятора США на подключение ряда транспортных средств, включая самолеты и морские суда, к спутниковому интернету Starlink.

Как говорится в сообщении Федеральной комиссии по связи (FCC) США, спутниковый интернет Starlink может быть установлен на транспортных средствах, начиная от самолетов и заканчивая домами на колесах. Разрешение покрывает как транспорт обычных пользователей, так и транспорт, предназначенный для бизнеса, передает Интерфакс.

SpaceX добивалась этого разрешения для более широкого распространения своего быстрого и доступного спутникового интернета не только среди обычных пользователей, но и среди компаний. Так, ранее авиакомпания Delta Air Lines Inc. протестировала интернет Starlink на самолетах, а Hawaiian Airlines заявила, что организует сервис по предоставлению доступа к интернету Starlink на борту авиалайнеров во время рейсов. По состоянию на июнь, Starlink насчитывал более 400 тыс. пользователей по всему миру, говорилось в документах SpaceX для FCC.

В то же время FCC выдвинула некоторые условия для пользования интернетом Starlink на движущихся транспортных средствах. Операции компании в определенных частотах должны учитывать помехи от существующих и будущих пользователей этих частот и не могут создавать вредные помехи для других сервисов на этих частотах.

SpaceX конкурировала с другими компаниями за получение разрешения на работу на частотах выше 12 ГГц. Американская телекоммуникационная Dish Network Corp. призывала FCC ограничить доступ к интернету Starlink для движущихся транспортных средств, чтобы защитить собственный проект развития сети наземного беспроводного интернета. Руководитель отдела по связям с общественностью Dish Джеффри Блум заявил, что компания все еще анализирует разрешение FCC для SpaceX, однако удовлетворена тем условием, что Starlink должна учитывать помехи от связи 5G и обозначать этот нюанс для своих клиентов.