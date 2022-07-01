Украина рассматривает возможность реструктуризации долга

Украинские власти на фоне продолжающейся войны изучают возможность реструктуризации долга, сообщает Bloomberg со ссылкой на трех источников, знакомых с ходом обсуждения.

Рассматриваются различные сценарии, решения не ждут до конца лета. У Украины есть время как минимум до 1 сентября, когда ей предстоит погашение долга на сумму 1,4 млрд долларов и выплата процентов, согласно расчетам Bloomberg.

Один из вариантов, который рассматривает Украина, включает так называемую процедуру получения согласия - запрос эмитента на одобрение держателей облигаций для изменения условий выпущенных ценных бумаг.

Другой вариант включает использование замороженных активов России в качестве залога, хотя юридическая жизнеспособность такой идеи неясна.

Реструктуризация внешнего долга Украины как способ снижения ее долгового бремени позволит не направлять получаемое от основных союзников финансирование на оборону и гуманитарную помощь на выплаты держателям облигаций.