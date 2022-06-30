Молдова одновременно с Украиной подписала "транспортный безвиз" с ЕС

Молдова подписала с ЕС соглашение о либерализации грузовых перевозок, известное также как "транспортный безвиз".

Согласно соглашению, для двусторонних и транзитных перевозок молдавские перевозчики больше не должны получать разрешения, сообщает Newsmaker со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Андрея Спыну.

"Этот коридор солидарности положит конец всем проблемам, возникшим у нас за месяцы войны (в Украине)", - отметил министр, добавив, что это наглядно демонстрирует движение Молдовы в сторону Европы.

До сих пор перевозки осуществлялись на основе разрешений, а их получение регламентировалось квотами. Молдавским перевозчикам грузов часто не хватало разрешений.

29 июня "транспортный безвиз" с ЕС подписала Украина.