ЕС запустил производство вакцины от оспы обезьян

Европейская комиссия сообщила, что первые 5300 доз вакцины от оспы обезьян из 109 090 закупленных уже направляются в Испанию.

Вакцина от датского производителя Bavarian Nordic является единственной лицензированной специально для лечения оспы обезьян. Последующие поставки состоятся через несколько недель. Приоритетными будут страны, в которых наблюдается самый высокий уровень случаев заболевания, сообщает Euroactiv.

Дозы вакцины будут распределяться в соответствии с населением каждой страны, как это было во время пандемии COVID-19, пишет Euroactiv. Прививки будут доступны для определенных групп риска. Как объяснил представитель Еврокомиссии, поскольку вирус распространяется через тесный контакт кожа к коже, риск его распространения нельзя сравнивать с рисками во время COVID-19.

Вакцину закупило Управление ЕС по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и реагирования на них (HERA) за средства программы EU4Health, передает УНН.

Кроме того, комитет по лекарственным средствам для использования человеком (CHMP) Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) объявил о начале просмотра данных для расширения использования вакцины Imvanex, которая разрешена в ЕС для профилактики оспы у взрослых, включая защиту от оспы обезьян. Однако, поскольку запасы вакцины в рамках блока ограничены, EMA рекомендует использовать Jynneos, американскую версию Imvanex.