Последнее обновление: 27.06.2022 13:27

Лидеры стран G7 признали надвигающийся глобальный экономический кризис

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины лидеры стран "Большой семерки" высказали озабоченность в связи надвигающимся экономическим кризисом.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Reuters.

Как пишет издание, кризис ожидается на фоне инфляции и снижения темпов развития экономики.

"Члены стран "Большой семерки" озабочены кризисом, с которым мы сталкиваемся – падение темпов роста экономики в некоторых странах, рост инфляции, дефицит сырья, нарушение поставок – это немалые проблемы", - отметил Шольц.

26 июня 2022 года в замке Эльмау в Баварских Альпах открылся саммит стран "Большой семерки" (G7), в котором принимают участие президент США Джо Байден и лидеры Германии, Канады, Франции, Великобритании, Италии и Японии, а также руководство ЕС.



<Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование