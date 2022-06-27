РФ впервые с 1918 года допустила дефолт по внешнему долгу

Россия допустила дефолт по своему суверенному долгу в иностранной валюте впервые за столетие, что стало кульминацией все более жестких западных санкций, перекрывших пути платежей зарубежным кредиторам.

В течение месяцев Россия искала пути обхода наказаний, введенных после вторжения Кремля в Украину. Но в конце дня в воскресенье истек льготный период для выплаты процентов в размере 100 миллионов долларов США до 27 мая, что считается фактическим дефолтом в случае пропуска оплаты. Это мрачный признак быстрой трансформации страны в экономического, финансового и политического изгоя, пишет Bloomberg.

Но учитывая ущерб, который уже понесла российская экономика и рынки, дефолт на данный момент также является преимущественно символическим и имеет мало значение для россиян, имеющих дело с двусмысленной инфляцией и худшим экономическим сокращением за последние годы.

Россия отказалась признавать дефолт, заявив, что у нее есть средства для покрытия любых счетов и ее заставили не платить. На прошлой неделе Москва объявила, что перейдет на обслуживание своего непогашенного суверенного долга в размере 40 миллиардов долларов в рублях, критикуя форс-мажорную ситуацию, которую, по ее словам, искусственно создал Запад.

В последний раз Россия допустила дефолт по отношению к своим иностранным кредиторам более века назад, когда большевики под руководством Ленина отказались от потрясающей долговой нагрузки царской эпохи в 1918 году.