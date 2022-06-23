ICAO заявила о «существенных опасениях» в сфере авиабезопасности России

Международная организация гражданской авиации (ICAO) утверждает, что в России налицо существенная и до сих не решенная проблема в области обеспечения безопасности полетов. Об этом говорится в закрытом бюллетене организации от 15 июня.

У РБК есть копия документа, его подлинность подтвердил официальный представитель ICAO Энтони Филбин.

Речь идет о том, что российские самолеты имеют регистрацию в реестре гражданских воздушных судов более чем одной страны, а потому возникает проблема действительности лицензий на их радиооборудование и сертификатов летной годности в целом.

Если к 14 сентября российские власти не разберутся с этой проблемой, информация о «существенных опасениях в области безопасности» станет общедоступной, следует из текста бюллетеня ICAO. Тогда Россия присоединится к Эритрее и Бутану, где официально декларированы проблемы с обеспечением безопасности полетов.

ICAO — специализированное учреждение ООН, устанавливающее международные нормы гражданской авиации и координирующее ее развитие с целью повышения безопасности и эффективности. СССР присоединился к Чикагской конвенции и вступил в ICAO в 1970 году, а Россия стала его правопреемником в том числе по этому соглашению.

«Российская Федерация последовательно поддерживает и одобряет политику, проводимую ICAO по всем направлениям деятельности организации», — отмечала пресс-служба Росавиации в ноябре 2020 года.

Опасения ICAO связаны с нарушением ст. 18 Чикагской конвенции, говорит Филбин. Она гласит, что воздушное судно не может быть законно зарегистрировано более чем в одном государстве. Двойная регистрация влечет за собой проблемы, связанные с международным признанием лицензии радиостанции самолета и сертификата его летной годности.

«Страна регистрации выдает так называемую радиолицензию, разрешая использование определенных частот различному оборудованию воздушного судна», — пояснил РБК специалист, занимающийся вопросами сертификации авиатехники и пожелавший сохранить анонимность. При этом, пояснил он, в прошивке аварийного радиомаяка самолета (ELT) записывается в том числе регистрационный номер воздушного судна.

Чикагской конвенцией предусмотрено несколько вариантов последующего развития событий, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Самый мягкий — это указание стране на факты нарушения и настоятельные предложения их устранить. Самая суровая мера — это исключение государства из ICAO. Исключение предполагает, что к представителям авиаотрасли конкретной страны более не применяется режим благоприятствования.

«Из-за этого могут последовать проблемы при взаимодействии со службами навигации, техническим обслуживанием судов и даже их пропуском в воздушное пространство и аэропорты стран — членов конвенции», — объясняет Горбунов.

Но с учетом того что значительная часть авиапарка российских перевозчиков сейчас не покидает Россию, эффект от этого будет незначительным, оговаривается эксперт.

Если до середины сентября проблема не будет устранена, на сайте ICAO, где публикуются результаты аудитов безопасности полетов, напротив России появится «красный флажок», говорит Филбин.

«Красные флажки» используются для коллективного информирования других стран, а не для того, чтобы наказывать или угрожать государствам, получающим их», — подчеркивает он.

Решение, что делать с этой информацией, остается на усмотрения каждого отдельного государства.