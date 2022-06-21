Переговоры по экспорту зерна из Украины пройдут в Турции на следующей неделе

Переговоры между Россией, Украиной, Турцией и ООН по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов пройдут на следующей неделе в Стамбуле, сообщает ТАСС со ссылкой на газетe Milliyet.

По информации издания, в предстоящей встрече по "зерновому коридору" могут принять участие Эрдоган и Гутерриш.

В свою очередь телеканал А Haber сообщает, что делегация Минобороны Турции намерена отправиться в Россию на этой неделе для обсуждения вопроса создания безопасного коридора для вывоза сельскохозяйственной продукции из Украины.