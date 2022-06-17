Последнее обновление: 17.06.2022 10:59

Беларусь нарастила госдолг на $81,5 млн. из-за гарантий по кредитам БНБК

Совмин Беларуси только одним свои постановлением №388 от 15 июня 2022 года увеличил внутренний госдолг на $81,5 млн., предоставив гарантии погашения двух кредитов ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация».

В частности, гарантия в погашении основного долга по выданному в июле 2021 года кредиту в сумме до 43 345 406,25 доллара США предоставлена Беларусбанку.

Еще одна гарантия предоставлена Белгазпромбанку в погашении основного долга по кредиту в российских рублях в сумме, эквивалентной 38 168 006,58 доллара США.



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