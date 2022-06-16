Последнее обновление: 16.06.2022 19:18

США ужесточили санкции против «Белавиа»

Минторг США в четверг ужесточил меры экспортного контроля в отношении национальной авиакомпании Беларуси «Белавиа» за выполнение рейсов на самолетах Boeing в нарушение ограничений, введенных после вторжения России в Украину.

Компаниям по всему миру теперь запрещено обслуживать, ремонтировать и иным образом использовать произведенные в США запчасти для обслуживания авиапарка Белавиа, следует из приказа ведомства, передает Reuters.

Белавиа совершила более 30 нелегальных рейсов на самолетах Boeing после 8 апреля в Россию, Турцию, Грузию, ОАЭ и Египет, говорится в приказе.

Министерство торговли 8 апреля ограничило полеты на принадлежащих или эксплуатируемых Белавиа самолетах, произведенных в США или в иностранном государстве с долей США более 25%.

«Подобно тому, как Беларусь беззаконно поддерживает несправедливую войну России в Украине, ее национальная авиакомпания «Белавиа» не соблюдает наши законы об экспорте», — заявил помощник министра торговли по контролю за экспортом Мэтью Аксельрод.

В США надеются, что ужесточение мер «помешает Белавиа использовать какие-либо американские технологии для эксплуатации своего парка самолетов, что затруднит продолжение полетов авиакомпании».

Приказ затрагивает как Boeing, так и Embraer в парке Белавиа, если этим самолетам необходимы произведенные в США запчасти.



<Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование