В первом чтении принят проект Закона «Об объединениях нанимателей»

Нижняя палата парламента РБ в первом чтении приняла проект закона «Об объединениях нанимателей», сообщает пресс-служба парламента

«Законопроект разработан в целях законодательного регулирования общественных отношений по вопросам создания и деятельности объединений нанимателей как одного из ключевых участников системы социального партнерства Республики Беларусь, основанной на взаимодействии трех сторон — представителей государства, работников и нанимателей. Правоотношения в сфере функционирования объединений нанимателей необходимо урегулировать будут строиться с учетом принципов комплексности и системности», - говорится в комментарии к законопроекту.