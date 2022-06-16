Совмин Беларуси разрешил финансирование экспортных контрактов в белорусских рублях

Совмин Беларуси своим постановлением внес изменения и дополнения в порядок экспортного финансирования, разрешив предоставление кредитов под контракты в белорусских рублях, сообщила пресс-служба правительства.

«Постановлением предусматривается… предоставление права финансирования банками и Банком развития резидентов под уступку денежного требования (факторинг) при реализации экспортных контрактов в белорусских рублях (сейчас только иностранная валюта и российские рубли)», - говорится в сообщении.

Кроме того, поправки предусматривают:

- возможность экспортного кредитования резидентов для производства и реализации товаров (работ, услуг) на экспорт через уполномоченные организации или управляющие компании холдингов

- возможность экспортного кредитования не только производителей, но и спецэкспортеров и управляющих компаний холдингов для реализации товаров (работ, услуг) на экспорт

- установление плавающих процентных ставок (вместо фиксированных) по экспортным кредитам и факторингу в белорусских и российских рублях

Указанное постановление пока не опубликовано.