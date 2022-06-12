Украина запустила два канала экспорта зерна

В условиях морской блокады России Украина наладила два канала экспорта зерна через Польшу и Румынию, а также ведет переговоры с государствами Балтии.

Об этом агентству Reuters в воскресенье сообщил замминистра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник.

"Эти коридоры не идеальны, поскольку они приводят к определенным логистическим задержкам, но мы делаем все возможное, чтобы развивать эти пути", - пояснил Сеник.

Через Польшу украинское зерно вывозится железной дорогой, но из-за разницы в ширине путей на границе его переправляют на другие составы в условиях дефицита соответствующей инфраструктуры.

Через Румынию Украина вывозит зерно сначала по железным дорогам в дунайские порты, после чего перегружает его на баржи, откуда оно направляется в порт Константа, что требует много средств и времени.

Замминистра сообщил, что Киев ведет переговоры об открытии третьего "зернового коридора" через страны Балтии, но отказался уточнять подробности, как и то, сколько зерна уже было или будет вывезено.

Украина является четвертым по величине экспортером зерна в мире, и, по словам Сеника, на территории, удерживаемой Киевом, хранится около 30 миллионов тонн зерна, которое она пытается экспортировать автомобильным, речным и железнодорожным транспортом.