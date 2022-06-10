Последнее обновление: 10.06.2022 18:42

Швейцария одобрила шестой пакет санкций против РФ и Беларуси

Федеральный совет Швейцарии 10 июня принял решение о введении новых санкций ЕС против России и Беларуси, говорится в сообщении совета.

"10 июня Федеральный совет принял решение об принятии этих мер и поручил Федеральному департаменту экономики, образования и исследований (EAER) адаптировать постановление о мерах в связи с ситуацией в Украине. Кроме того, EAER вместе с FDF и DETEC подробно изучат последствия для Швейцарии введения нефтяного эмбарго" - говорится в сообщении.

Кроме того, Федеральный департамент экономики, образования и исследований (EAER) расширил финансовые и визовые санкции еще примерно на 100 человек.

Среди них – военнослужащие, ответственные за зверства, совершенные в Буче, лица, работающие в сфере политики и дезинформации/пропаганды, а также некоторые олигархи и члены их семей. Таким образом, швейцарский список лиц и юридических лиц, подпадающих под санкции, идентичен списку ЕС.

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