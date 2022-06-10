Канадская Nutrien увеличит производство калия на 40%

Канадский производитель калийных удобрений Nutrien заявил о намерении увеличить производство калия до 18 млн. тонн к 2025 году «в связи с неопределенностью поставок из Восточной Европы».

«Это представляет собой увеличение более чем на 5 миллионов тонн, или на 40 процентов, по сравнению с нашим производством в 2020 году», - говорится в сообщении компании.

«Nutrien продолжает оценивать дополнительные недорогие возможности расширения существующих месторождений сверх 18 миллионов тонн на своих рудниках в Саскачеване, которые обеспечат долгосрочный рост рыночного спроса», - также сказано в сообщении.

Для увеличения производства компания наймет и обучит около 350 человек, а также инвестирует средства в оборудование для подземных горных работ, разработку шахт, складские и разгрузочные мощности.

Ранее компани объявила о намерении построить крупнейший в мире завод по производству чистого аммиака мощностью 1,2 млн. тонн чистого аммиака в год, способного улавливать не менее 90 процентов выбросов углекислого газа (CO2).

«Годовые объемы продаж азота Nutrien могут увеличиться примерно до 13,5 млн тонн к 2027 году за счет завершения действующих проектов на действующих месторождениях и дополнительных проектов роста, находящихся на стадии оценки», - также отмечается в сообщении.