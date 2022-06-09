Латвия намерена экспроприировать санаторий «Белоруссия»

Власти Латвии намерены экспроприировать санаторий «Белоруссия», а также принадлежащие России «Янтарный берег» и «Дом Москвы».

Как заявил министр юстиции Латвии Янис Борданс, он уже дал поручение к 17 июня подготовить соответствующий законопроект.

«Сегодня, после обсуждения между министрами юстиции ЕС военных преступлений России, нарушений прав человека и геноцида, я поручил экспертам Минюста разработать специальный закон об экспроприации к 17 июня, годовщине прихода российских оккупантов в Ригу», - сообщил министр.

Он отметил, что изъятые здания планируется использовать для размещения украинских беженцев, реабилитации пострадавших и нужд информационного центра.

Евросоюз внес санатории и их руководителей в санкционный список.