Последнее обновление: 08.06.2022 12:23

Власти Беларуси решили не менять базовую арендную величину до 1 апреля 2024 года

Власти Беларуси решили не менять базовую арендную величину до 1 апреля 2024 года.

"Базовая арендная величина и размер арендной платы за пользование государственным движимым и недвижимым имуществом не будет расти до 1 апреля 2024 г. Такое решение принято оперативно-ситуационным штабом при Совмине", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Кроме того, в ближайшее время будет разработана методика, которая позволит предоставлять производителям государственное движимое и недвижимое имущество, не используемое более 3 лет, в безвозмездное пользование для расширения производства и других целей.

«Это позволит вовлечь неиспользуемое государственное имущество в хозяйственный оборот, поддержать производителей, предоставив им возможность использования денежных средств на расширение и модернизацию производства, а не на выплату арендной платы арендодателю», - отметили в пресс-службе.

Напомним, базовая арендная величина с 27 марта 2019 г. составляет 16,9 рубля.



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