Золотовалютные резервы Беларуси в мае снизились на $351,5 млн.

Международные резервные активы Республики Беларусь в мае 2022 года снизились на $351,5 млн. (на 4,5%) и на 1 июня 2022 года, по предварительным данным, составили $7,4096 млрд..

В апреле ЗВР увеличились на $189,4 млн. (на 2,5%).

«Снижение показателя международных резервных активов по итогам мая в основном обусловлено плановым погашением Правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $135 млн.. Кроме того, негативное влияние на уровень международных резервов оказала переоценка монетарного золота и иностранной валюты», - говорится в комментарии Нацбанка РБ.