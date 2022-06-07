Последнее обновление: 07.06.2022 13:45

Золотовалютные резервы Беларуси в мае снизились на $351,5 млн.

Международные резервные активы Республики Беларусь в мае 2022 года снизились на $351,5 млн. (на 4,5%) и на 1 июня 2022 года, по предварительным данным, составили $7,4096 млрд..

В апреле ЗВР увеличились на $189,4 млн. (на 2,5%).

«Снижение показателя международных резервных активов по итогам мая в основном обусловлено плановым погашением Правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $135 млн.. Кроме того, негативное влияние на уровень международных резервов оказала переоценка монетарного золота и иностранной валюты», - говорится в комментарии Нацбанка РБ.

Далее по теме
Ранее по теме


<Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование