В Британии начался масштабный эксперимент с четырехдневной рабочей неделей

В Великобритании десятки компаний с понедельника начали беспрецедентный эксперимент с четырехдневной рабочей недели без потери заработной платы для работников.

Участие в исследовании принимают компании из разных отраслей, включая банковское дело, гостиничный бизнес, сферу ухода и даже анимационные студии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News

Компании по-прежнему будут платить работникам 100% заработной платы – при условии, что те сохранят максимальную производительность.

Эксперимент, который продлится 6 месяцев и привлечет 3 тысячи человек, позиционируется как крупнейший четырёхдневный пилотный проект в мире.

Организаторы исследования, 4 Day Week Global в партнерстве с аналитическим центром Autonomy и кампанией 4 Day Week UK, работают вместе с университетскими учеными, измеряющими влияние на производительность и благополучие персонала.

Они также оценят, как четырехдневная рабочая неделя влияет на окружающую среду и гендерное равенство.

Исполнительный директор 4 Day Week Global Джо О'Коннор сказал, что Британия находится на "гребне волны глобального импульса четырехдневной недели", поскольку люди привыкли находиться вне офиса во время пандемии коронавируса.

Впрочем, разговоры о четырехдневной рабочей неделе в Британии начались еще до пандемии. Находящиеся в оппозиции лейбористы перед выборами 2019 года обещали ввести четырехдневную неделю в течение десяти лет.