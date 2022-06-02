Польша с 1 июля прекратит выплату помощи беженцам из Украины

С 1 июля правительство Польши больше не будет платить 40 злотых (около 276 грн) в день на питание и проживание беженцев из Украины.

Об этом заявил заместитель главы МВД Польши и уполномоченный правительства по делам беженцев Павел Шефернакер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rzeczpospolita.

"Мы убеждены, что многие люди в Польше способны стать независимыми и адаптироваться", – сказал он и добавил, что также будут исключения. Для некоторых лиц будут расширены льготы: речь идет о лицах с инвалидностью, беременных и многодетных.

Правительство в специальном законе о помощи беженцам из Украины сначала гарантировало льготы на первые 60 дней. Месяц назад он продлил срок еще на 60 дней. Дальше действие этого закона продолжать не будут.

"Мы выплачиваем огромные социальные средства – от 300 злотых для каждого до 500+ злотых на каждого ребенка и другие социальные выгоды. Кроме того, мы видим, что многие украинцы ищут работу, находят ее и справляются сами. Мы хотим стимулировать других быть активными. Четыре месяца полной защиты – это, по нашему мнению, достаточное время", – сказал высокопоставленный политик правящей партии "Право и справедливость".

Отмечается, что решение правительства продиктовано очень большими расходами на содержание беженцев. В частности, Силезское воеводство оценило текущие расходы на 115 тыс. беженцев в 190 млн злотых в месяц, из которых ежедневные выплаты по 40 злотых на человека составляют 160 млн злотых.

"Мы только приступаем к широкому спектру мероприятий, направленных на активизацию украинцев к трудоустройству. Уже 14 тыс. из них, в том числе 11 тыс. женщин, нашли легальную работу в нашем регионе. Ждем специальный акт, который поможет профинансировать обучение и курсы обучения польскому языка, что непременно поможет им найти свое место на рынке труда", – объяснила пресс-секретарь Силезского воеводы Алина Кухаржевская.