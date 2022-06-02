США сняли введенные при Трампе ограничения на полеты на Кубу

Администрация президента США Джо Байдена сняла ограничения на полеты на Кубу, введенные при экс-президенте Дональде Трампе.

Об этом со ссылкой на приказ Минтранса США сообщает Reuters.

В январе 2020 года США приостановили полеты всех чартерных на Кубу, за исключением рейсов в международный аэропорт имени Хосе Марти в Гаване. Согласно новому приказу, все ограничения будут сняты.

Приказ был издан по запросу госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что это делается «для поддержки кубинского народа и в интересах внешней политики Соединенных Штатов».

В 2015 году при президенте США Бараке Обаме произошло потепление американо-кубинских отношений. Вашингтон восстановил дипломатические отношения с Гаваной. Однако с приходом к власти Дональда Трампа все договоренности о нормализации отношений были отменены. Трамп продолжил усиливать санкционную политику против Кубы, передает РБК.

Так, 11 января 2020 года США приостановили полеты всех чартерных на Кубу, за исключением рейсов в международный аэропорт имени Хосе Марти в Гаване. Под санкции США попали девять региональных аэропортов. Также было сокращено количество чартерных рейсов в столичный аэропорт Кубы.