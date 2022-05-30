Ущерб инфраструктуре Украины от войны превышает $105 млрд

Общая сумма прямого ущерба экономике Украины от повреждения и разрушения жилых и нежилых зданий и инфраструктуры по состоянию на 25 мая превышает $105,5 млрд.

За последнюю неделю прямые потери экономики выросли более чем на $8 млрд., говорится в исследовании в рамках проекта «Россия заплатит» аналитического подразделения Киевской школы экономики.

«Увеличение общей суммы ущерба на текущей неделе связано с ростом разрушений, причиненных жилищному фонду, предприятиям, а также из-за учета потерь, причиненных украинскому ритейлу», — говорится в сообщении.

Общие потери экономики Украины из-за войны, по общим оценкам Минэкономики и KSE, учитывая как прямые потери, рассчитанные в этом проекте, так и косвенные потери (снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку и т.п.) колеблются от $564 млрд. до $600 млрд.

При этом рост суммы ущерба из-за разрушения жилого фонда за минувшую неделю аналитики оценивают еще в $5,5 млрд. По состоянию на 25 мая общая сумма ущерба жилищному фонду составляет $39,3 млрд.

Больше всего от разрушения жилищного фонда пострадали Мариуполь, Харьков, Чернигов, Северодонецк и Лисичанск. Всего из-за войны повреждены, разрушены или потеряны более 44 млн кв. м жилья.

«Общая сумма прямого задокументированного ущерба украинских предприятий уже достигает $11,3 млрд. За последнюю неделю этот показатель увеличился на $591 млн. С начала войны России против Украины повреждено или разрушено, по меньшей мере, 227 предприятий, заводов и фабрик», — отмечают аналитики.

Также приводятся цифры потерь легковых автомобилей — они составляют почти $1,6 млрд или около 105 тыс. авто. Больше всего пострадали авто в Донецкой, Харьковской, Луганской, Черниговской и Киевской областях.

Согласно релизу, за неделю на $103 млн. также возросли убытки, причиненные образовательным учреждениям, и составляют $1,5 млрд. Еще на $45 млн. выросла сумма ущерба, причиненного учреждениями здравоохранения.

Инфраструктурные разрушения с начала войны России против Украины включают разрушения не менее 23,8 тыс. километров дорог, 6,3 тыс. железнодорожных путей и 41 железнодорожный мост, 643 учреждения здравоохранения, 1123 учебных заведения, 621 детсад, 192 культурных и 115 религиозных сооружений, 178 складов, 99 админпостроек, 28 нефтебаз, 19 торговых центров.