Последнее обновление: 27.05.2022 12:45

Власти Беларуси существенно наращивают экспортное кредитование

На фоне введенных Западом финансовых и экспортных санкций белорусские власти с целью освоения новых рынков сбыта существенно наращивают экспортное кредитование, следует из постановления Совмина РБ №330 от 24 мая 2022 года.

Документом утвержден перечень товаров, на производство и приобретение которых предоставляются экспортные кредиты, осуществляются постфинансирование и дисконтирование аккредитивов.

«Новой редакцией постановления существенно расширены рынки для финансирования экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, отменены ограничения по кредитованию только на рынки стран ЕС и «дальней дуги», - говорится в комментарии Минэкономики РБ к постановлению.



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