Бразилия использует природные удобрения из-за опасений нарушения импорта

Бразилия начала использовать натуральные удобрения из-за опасений, что война в Украине нарушит импорт важных удобрений.

Бразилия является ведущим производителем сои, кукурузы, хлопка, сахарного тростника и кофе и четвертым по величине потребителем химических удобрений на основе азота, фосфора и калия, то есть NPK. Она импортирует около 80% потребляемого объема, 25% из которых приходится на поставки из России.

Это заставляет бразильских фермеров обращаться к альтернативам, среди которых реминерализаторы или "агроминералы" – измельченные богатые питательными веществами породы, которые рассыпаются на полях перед посевом, сообщает УНН со ссылкой на RFI.

"Бразилия — тропическая страна, и дожди, как правило, смывают с почвы питательные вещества. Каменный порошок восстанавливает почву и обновляет ее", — рассказал Марсио Ремедио, директор минеральных ресурсов Бразильской геологической службы.

По словам геолога Сузи Хаффа Теодоро, эта техника также "позволяет корням растений лучше развиваться и получать питательные вещества, необходимые для роста". Она добавила, что у Бразилии есть горные породы правильного профиля в разных частях страны, стоимость которых "значительно дешевле".

Как отметил исследователь Хосе Карлос Полидоро, Бразилия все еще будет использовать NPK в обозримом будущем, но это может резко уменьшить зависимость от иностранных поставщиков. Органические и органоминеральные удобрения обладают потенциалом сократить импорт Бразилии на 20 процентов, сказал он.