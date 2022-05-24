Украина присоединится к роуминговому пространству ЕС и единой зоне платежей в евро SEPA

Украина вскоре присоединится к роуминговому пространству ЕС, а также единой зоне платежей в европейской валюте SEPA.

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

"Украина планирует вскоре присоединиться к роуминговому пространству ЕС и единой зоне платежей в европейской валюте SEPA" - написал Шмыгаль.

"Первое позволит совершать звонки между ЕС и Украиной без дополнительных расходов, а также позволит украинцам пользоваться мобильным интернетом по домашним тарифам", - пояснил он.

Второе, по его словам, может состояться уже летом и позволит проводить переводы в евро без комиссий.