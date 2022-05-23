Лукашенко озадачен укреплением российского рубля

Лукашенко на встрече с Путиным высказал озабоченность укреплением курса российского рубля, а точнее девальвацией белорусского рубля по отношению к российскому после решения перейти на расчеты и ценообразование в российских рублях в торговле с Россией.

Лукашенко поблагодарил Запад за санкции, давшие Беларуси и России дополнительный толчок к собственному экономическому развитию.

"В экономике действительно спасибо им, что дали нам толчок к собственному развитию. У нас огромный рынок, у нас есть ресурсы, технологии. Ну, а что происходит там, они явно недооценили. Они жили, читая свои СМИ, ну и получили и инфляцию… Правда, Путин виноват. Там во всем виноват Путин", - заметил Лукашенко.

Он обратил внимание на то, как неожиданно интенсивно, по его мнению, укрепляется экономика России.

«Возьмите инфляцию, возьмите безработицу. Она оказалась меньше. Падает уровень безработицы. Это хорошо. Ну, и рубль укрепляется бешеными темпами. Чтобы мы тут не переборщили. Поэтому неожиданные вещи происходят», - признал Лукашенко, но сразу поправил себя.

«Ну, это для них неожиданные. Мы-то ожидали, что это будет. Это время возможностей. И они (Запад), сами не понимая того, нас подтолкнули заниматься более интенсивно своей экономикой", - перефразировал он.

Он также заявил, что в сфере импортозамещения по предварительным расчетам потребуются сравнительно небольшие средства.

"Деньги совсем небольшие. Я не хочу публично сейчас называть, потому что они примерные. Ну, совсем смешные деньги. Но мы выйдем по основным моментам, где у нас не хватает комплектующих и прочего, на хорошее импортозамещение. Я уже не говорю по линии безопасности. Мы уже хорошо работаем в сфере безопасности"…