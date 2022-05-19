Последнее обновление: 19.05.2022 19:15

Египет развернул российский корабль с ворованным украинским зерном

Египет отказался принимать российский корабль с ворованным украинским зерном, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Поговорил с моим египетским коллегой Самехом Шукри. Благодарен Египту за отказ от российского судна с украденным в Украине зерном", - написал министр.

Кулеба со своим египетским коллегой договорились координировать усилия, направленные на то, чтобы Россия разблокировала экспорт продуктов питания из Украины.

Украина и Египет продолжают совместную работу по обеспечению продовольственной безопасности, добавил он, передает УНН.

23 апреля уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что российские войска вывозят в аннексированный Крым зерно из Херсонской области.

Позже у зернового терминала в бухте Авлита, которая является частью Севастопольской бухты, было замечено четыре судна-сухогруза.

10 мая украинская разведка сообщила, что Россия продолжает вывоз похищенного в Украине зерна на свою территорию и в аннексированный Крым.

По сообщениям международных СМИ, 11 мая российское судно с украденным украинским зерном пришвартовалось у берегов Сирии. На эту информацию отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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