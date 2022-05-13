Правительство Словении подписало оборонное соглашение на 400 млн евро

Уходящее в отставку правоцентристское правительство Словении подписало соглашение о покупке 45 восьмиколесных бронетранспортеров у Организации совместного сотрудничества в области вооружений (OCCAR), а новое либеральное правительство планирует обжаловать этот шаг.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Соглашение на сумму около 400 миллионов евро охватывает покупку автомобилей немецкой фирмы Artec, пакет логистики и расходы на развитие отрасли.

Первые машины должны быть доставлены в конце следующего года, а последняя партия – в 2026 году.

Словения также возместит расходы на разработку в размере 7,2 млн евро Германии, Нидерландам, Литве и Великобритании, которые участвуют в программе OCCAR с момента ее создания.

Однако соглашение прошло очень быстро после того, как Конституционный суд отклонил иск в конце апреля, несмотря на то, что Министерство обороны поначалу заявило, что переговоры с OCCAR не начнутся, пока не будут решены юридические вопросы. Через несколько часов после решения суда министерство объявило, что все уже согласовано.

11 мая правительство уполномочило министра обороны Матея Тонина подписать соглашение. Через несколько часов он был в Мюнхене, чтобы подписать меморандум о взаимопонимании с OCCAR, которое немедленно подписало окончательное соглашение с Artec от имени Словении.

Скорость, с которой было заключено соглашение, вызвала серьезные споры. Хотя правительство по-прежнему имеет полную исполнительную власть, новая коалиция несколько раз призывала не возлагать расходы на новое правительство.

Но Тонин, долгое время выступавший за увеличение расходов на оборону и стремящийся выполнить обязательства НАТО по расходам, сказал, что оказывает новому правительству услугу, поскольку в него войдут левые, которые, будучи ранее в коалиции, неоднократно пытались сбить предложения по расходам на оборону.

"Наконец-то мы там, где должны были быть 15 лет назад. Словения получает новые машины, которые будут использоваться для национальной обороны и коллективной обороны в рамках НАТО", - сказал он после подписания соглашения с OCCAR.

Остается неясным, что может сделать новое правительство, но они пообещали использовать все средства, чтобы сорвать соглашение.

Однако чиновник Минобороны заявил, что вариант выхода из соглашения даже не рассматривается, потому что расторжение повлечет за собой штрафы, "которые, вероятно, будут достаточно высокими".