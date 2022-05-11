Последнее обновление: 11.05.2022 11:13

Власти Украины используют все российские активы на восстановление страны

Правительство Украины передаст все российские активы на территории страны государственному предприятию "Национальный фонд инвестиций Украины".

Об этом решении кабинета министров сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Интерфакс.

"Со всеми нашими партнерами мы также говорим о большом плане восстановления Украины. Уже начал работу Национальный совет по восстановлению и его рабочие группы. Мы предполагаем, что одним из основных источников наполнения фонда станут конфискованные российские активы и денежные средства", - сообщил он.

По его словам, все российские активы перейдут государственному предприятию "Национальный инвестиционный фонд". Мы заберем все, чем владеет Россия в нашей стране, и направим эти средства на усиление нашей армии, поддержку людей и восстановление нашей страны", - заявил премьер.

Как уточнил представитель кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующее решение предполагает, что для исполнения закона "Об основных принципах принудительного изъятия на Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов" госпредприятию "Национальный фонд инвестиций Украины" передаются в хозяйственное ведение принудительно изъятые согласно этому закону объекты права собственности России и ее резидентов.

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