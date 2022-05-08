Великобритания выделит $1,6 млрд на поддержку Украины

Великобритания выделит Украине дополнительную помощь в размере £1,3 млрд ($1,6 млрд), заявил глава британского Минфина Риши Сунак.

Она включает в себя поддержку на £300 млн, о которой ранее заявлял премьер страны Борис Джонсон: это оборудование для радиоэлектронной борьбы, приборы ночного видения, инструменты для подавления спутниковой навигации, тяжелые беспилотники и противобатарейная радиолокационная система, передает РБК.

«Великобритания находится на передовой, оказывая экономическую, гуманитарную и военную поддержку Украине, и мы неустанно работаем, чтобы положить конец этому конфликту», — отметил он.

Сунак подчеркнул, что военная поддержка необходима Украине «для защиты».

Накануне президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон выделит Киеву дополнительную военную помощь. Новый пакет будет включать артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование, их стоимость не уточняется.

По словам Байдена, его администрация «практически исчерпала» средства, которые могут быть использованы для отправки военной помощи Украине без одобрения конгресса, и призвал законодателей одобрить дополнительное финансирование.