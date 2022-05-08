Последнее обновление: 08.05.2022 12:10

Великобритания выделит $1,6 млрд на поддержку Украины

Великобритания выделит Украине дополнительную помощь в размере £1,3 млрд ($1,6 млрд), заявил глава британского Минфина Риши Сунак.

Она включает в себя поддержку на £300 млн, о которой ранее заявлял премьер страны Борис Джонсон: это оборудование для радиоэлектронной борьбы, приборы ночного видения, инструменты для подавления спутниковой навигации, тяжелые беспилотники и противобатарейная радиолокационная система, передает РБК.

«Великобритания находится на передовой, оказывая экономическую, гуманитарную и военную поддержку Украине, и мы неустанно работаем, чтобы положить конец этому конфликту», — отметил он.

Сунак подчеркнул, что военная поддержка необходима Украине «для защиты».

Накануне президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон выделит Киеву дополнительную военную помощь. Новый пакет будет включать артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование, их стоимость не уточняется.

По словам Байдена, его администрация «практически исчерпала» средства, которые могут быть использованы для отправки военной помощи Украине без одобрения конгресса, и призвал законодателей одобрить дополнительное финансирование.



<Апрель 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование