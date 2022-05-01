Путин разрешил платежи в валюте по кредитам между резидентами

Путин подписал закон, допускающий расчеты и переводы в иностранной валюте между резидентами России в рамках соглашений о финансировании участия в кредите.

Речь идет о соглашении, когда внешний участник предоставляет финансирование уполномоченному банку для выдачи (возмещения ранее выданного) кредита с передачей риска невозврата этого кредита, передает РБК.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уточнил, что законопроект регулирует ситуацию, когда «компания, находящаяся под санкциями, — кредитор и может создавать угрозы для реализации проекта, поэтому эта компания могла бы переуступить свои обязательства и требования по кредиту некому иному лицу, которое выкупит эти требования себе».

Центробанк РФ ввел ограничение для граждан на получение наличной валюты 9 марта. Согласно решению ЦБ, до 9 сентября в кассах банков, но не в банкоматах клиенты могли снять наличные только с ранее открытых счетов и депозитов, причем только в долларах в пределах $10 тыс. Сбережения в иных валютах или снятие сверх лимита могли быть конвертированы только в рубли. Физические лица могли покупать валюту только в безналичной форме, сделать это в отделении с последующим получением наличных было нельзя.

18 апреля регулятор разрешил банкам продавать наличную валюту гражданам, но сохранил некоторые ограничения. Банки могут продавать только ту валюту, которая поступила в их кассы с 9 апреля.