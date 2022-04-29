Последнее обновление: 29.04.2022 15:24

«Боржоми» объявила о приостановке выпуска минеральной воды из-за санкций

IDS Borjomi, выпускающая минеральную воду «Боржоми», приостанавливает производство продукции из-за санкций против России, сообщает грузинский Первый канал со ссылкой на заявление компании.

«IDS Borjomi Georgia находится в сложной ситуации с момента начала боевых действий в Украине», — говорится в сообщении, передает РБК.

В компании добавили, что непростая ситуация на основных рынках сбыта усугубилась ограниченным доступом к банковским счетам. Из-за этого она лишилась возможности получать валютную выручку и рассчитываться с кредиторами.

С 29 апреля компания останавливает производство на своих заводах. IDS Borjomi выразила надежду, что его удастся возобновить.

Бренд «Боржоми» с 2013 года принадлежит российской «Альфа-Групп». Альфа-банк попал под санкции ЕС в феврале.



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