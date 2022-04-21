Глава Минфина Японии не покидал встречу G20 в знак осуждения России

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил, что не присоединился к главам Минфинов и управляющим центральными банками стран G20, покинувшим заседание из-за присутствия на нем России, чтобы осудить Москву из-за ситуации на Украине.

Судзуки заявил японским СМИ, что большинство членов G20 разделяют мнение о том, что ситуация на Украине является "непростительной".

Между тем, министры финансов ведущих стран мира, в том числе США и Евросоюза, а также представители Украины покинули закрытое заседание во время выступления по видеосвязи министра финансов России Антона Силуанова, который ранее попал под санкции американского правительства.

Среди тех, кто демонстративно проигнорировал выступление российского министра, были глава американского минфина Джэнет Йеллен, председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы Джером Пауэлл и председатель Европейского Центробанка Кристин Лагард.