Нацбанк РБ с 1 июля 2022 года прекращает продажу слитков из драгметаллов

Нацбанк Республики Беларусь с 1 июля 2022 г. прекращает проведение операций купли-продажи мерных слитков из драгоценных металлов с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (за исключением банков и небанковских кредитно-финансовых организаций), а также с физическими лицами в кассах Национального банка.

«Соответствующее решение принято в рамках оптимизации деятельности Национального банка. Покупку-продажу мерных слитков из драгоценных металлов по-прежнему можно будет проводить в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях, осуществляющих указанные операции», - говорится в сообщении регулятора.