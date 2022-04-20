Чехия будет ремонтировать украинские танки и бронетранспортеры

Чешская Республика будет ремонтировать украинские танки и бронетранспортеры, поврежденные в боях.

Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова, передает УНН. По ее словам, первыми машинами будут украинские танки Т-64, но за ними последуют другие, в том числе БМП.

Она отметила, что Чехия была первой страной, к которой обратилась Украина с просьбой обслуживать и ремонтировать боевые машины. Также стало известно, что ремонт транспортных средств будет проводиться и в соседней Словакии.

Чехия была первой иностранной державой, которая поставляла Украине танки - Т-72 советских времен - а также БМП-1, которые принадлежали к ее активного резерва. Есть также сообщения, что она поставляла самоходную артиллерию, а также реактивные системы залпового огня.

Минобороны отказывается уточнять объем и тип поставок в Украину, подтверждая лишь, что отправляет как легкое, так и тяжелое вооружение, и будет продолжать это делать, несмотря на возражения России.

Наряду с официальной государственной военной помощью, кампания краудфандинга для закупки оружия для украинских вооруженных сил на данный момент собрала более 40 миллионов евро.