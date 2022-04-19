МВФ ждет падения белорусской экономики на 6,4% в 2022 году

Международный валютный фонд прочит белорусской экономике в 2022 году падение на 6,4% на фоне российского военного вторжения в Украину и последовавших санкций в отношении режима Лукашенко.

В 2023 году эксперты фонда видят рост ВВП Беларуси на 0,4%.

По оценке экспертов фонда инфляция в Беларуси в итогам 2022 года замедлится до 12,6%, но в 2023 году ускорится до 14,1%. Дефицит текущего счета Беларуси в 2022 году составит 1,2% ВВП, а в 2023 — 1% ВВП.

МВФ также предсказывает падение экономики РФ в 2022 году на 8,5%, Украины – на 35%.