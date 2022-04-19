Последнее обновление: 19.04.2022 15:56

Производитель Opel и Peugeot приостановил сборку машин в Калуге

В Калуге приостановлена сборка автомобилей на заводе Stellantis из-за роста числа перекрестных санкций, трудностей с логистикой и необходимости защитить собственных сотрудников.

«Stellantis осуждает насилие и поддерживает все действия, способные восстановить мир», — сказано в сообщении автопроизводителя, передает РБК.

О скорой приостановке сборки автомобилей на заводе в Калуге рассказал в конце марта генеральный менеджер компании Карлос Таварес, он объяснил это решение нехваткой запчастей. «И это не сделает мир лучше. <...> Мы следуем каждой букве закона, делаем все, чтобы соблюдать санкции, но нам нужен мир», — подчеркнул он. Таварес тогда добавил, что производство на заводе продолжается лишь для внутреннего рынка России. Экспорт из России приостановили в начале марта из-за нарушения логистических цепочек.

Прежде, 24 февраля, в компании сообщили об отсутствии намерения переносить производство из России либо сокращать объемы выпуска автомобилей на заводе в Калужской области. Таварес однако прежде допустил сценарий переноса производства из России в случае, если наложенные на страну международные санкции повлекут на собой негативные последствия.

Stellantis в начале марта сообщила о пожертвовании €1 млн в качестве гуманитарной помощи для беженцев из Украины. «Сообщество Stellantis, состоящее из представителей 170 национальностей, с тревогой смотрит, как мирные жители бегут из страны. Даже если масштабы потерь еще не очевидны, человеческие потери будут невыносимыми», — говорилось в сообщении компании.

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