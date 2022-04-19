Последнее обновление: 19.04.2022 10:20

Япония предоставит Украине дроны и комплекты химзащиты

Япония предоставит Украине дроны и комплекты химической защиты, сообщило минобороны Японии.

"Минобороны Японии приняло решение о предоставлении правительству Украины костюмов NBC, масок NBC и дронов. Борьба украинцев за защиту своей страны все еще продолжается, поэтому Минобороны Японии будет продолжать нашу максимальную поддержку. За Украину!"- говорится в сообщении, передает УНИАН.

9 апреля Япония исключила полк "Азов" из списка террористических организаций. Официальное заявление об этом разместило у себя на сайте Главное следственное управление Министерства юстиции Японии.

25 марта Япония расширила санкции против Российской Федерации в связи с полномасштабным вторжением в Украину. Так, санкции применены к 25 физическим лицам и к 81 юридическому лицу. Кроме того, Япония запретила экспорт продукции 81 российской компании. Это, в том числе автомобильный и судостроительный заводы и производители электроники.



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