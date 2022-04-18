Лукашенко потребовал обеспечить диверсификацию поставок лекарств и медизделий

Лукашенко потребовал наладить в сфере здравоохранения прямые поставки лекарств и медицинских изделий и избавиться от всякого посредничества в этой сфере, чтобы не допускать коррупционных проявлений.

"Мы должны держать эти вопросы под контролем. А чтобы они были под контролем, я уже тысячу раз говорил: уберите всякое посредничество. Закупайте напрямую лекарства и медицинские изделия. Это можно делать даже в санкционный период", - заявил Лукашенко, говоря о деле задержанных 35 врачей ортопедов.

"Почему мы в достаточном количестве не проводили рекламную кампанию для людей, которые сустав меняют или еще что-то, и не завозили эти несчастные импортные запчасти для человеческого организма по линии государства?" – спросил он у министра здравоохранения. – «Если кто-то хочет, считает, что отечественное - это некачественное, покупайте. Они же покупали, только платили втридорога, потому что взятки входили в цену этого товара".

Лукашенко также поставил задачу диверсифицировать поставки лекарств, чтобы не допустить их недостатка на внутреннем рынке.

"Ссылаться на то, что кто-то нам чего-то не дает, чего-то не хватает… Знаете, у нас медицинская техника и лекарства не находятся под жесткими санкциями. Если вам американцы не продают лекарства, купите их в Индии, на Кубе. Вопрос только в разворотливости. Поэтому ссылки на то, что у нас не хватит лекарств, еще чего-то, не принимаются", - подчеркнул он.

Он поручил генпрокурору Андрею Шведу взять вопрос по поставкам лекарств и других изделий на контроль: "Вы умеете это делать. Вот как с падежом скота, так и здесь. Надо брать на контроль и контролировать, чтобы в правительстве не самоуспокоились. Я ведь их не подключаю ни к одному другому вопросу, кроме экономики. Экономика, экономика, боритесь с санкциями - это ваша сфера, и действуйте. По крайне мере министров ни в чем не ограничиваю".