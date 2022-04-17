Италия закрыла порты для российских кораблей

В рамках санкций Европейского Союза Италия с 17 апреля закрыла порты для российских судов, включая корабли, сменившие флаг после 24 февраля, сообщает La Repubblica.

Суда, которые в настоящее время находятся в итальянских портах должны будут покинуть их сразу же после «завершения своей коммерческой деятельности».

Отмечается, что запрет, как это предусмотрено регламентом ЕС, не распространяется на суда, которые нуждаются в помощи или убежище, которым требуется доступ в порты по соображениям безопасности на море или которые спасли жизни в море.