Болгария закрыла порты для российских кораблей

Болгария запретила судам под российским флагом заходить в свои порты, говорится в заявлении морской администрации Болгарии.

"Всем судам под российским флагом, а также судам, которые после 24 февраля изменили российский флаг или регистрацию на любое другое государство, запрещен доступ в морские и речные порты Болгарии", - говорится в заявлении.

Подчеркнули, что запрет введен в рамках санкций Европейского Союза против российской федерации в связи с полномасштабным вторжением в Украину.

В то же время руководство Болгарии сделает исключение для судов, попавшим в аварию или нуждающимся в гуманитарной помощи, а также для кораблей, перевозящих энергоносители, продовольствие и медикаменты в ЕС.