Индия отказалась от дальнейшей покупки российских вертолетов Ми-17

Индия отложила план закупки у России 48 военно-транспортных вертолетов Ми-17В5, сообщают агентства ANI и портал India Today со ссылкой на источники в правительстве.

По их данным, решение не связано с российской военной операцией на Украине, оно было принято задолго до ее начала — в рамках поддержки национальной программы Make in India, принятой премьер-министром Нарендрой Моди, передает РБК.

«Было принято решение закрыть сделку. Военно-воздушные силы будут поддерживать программу местных вертолетов средней грузоподъемности», — сообщил источник ANI.

Россия заключила контракт с Индией на поставку 80 вертолетов Ми-17 в июне 2011 года, сообщал представитель Рособоронэкспорта, не раскрыв сумму сделки.