Последнее обновление: 15.04.2022 18:17

ГТК Беларуси опубликовал перечень мест следования для тягачей ЕС

Государственный таможенный комитет Беларуси опубликовал перечень мест и зон ожидания, где зарегистрированные в ЕС фуры могут осуществить перегрузку и перецепку в связи с введенным с нуля часов запретом на въезд в Беларусь для такой категории транспорта.

«С 00.00 16 апреля 2022 года автомобили и тягачи, зарегистрированные в Европейском союзе, будут следовать в Беларусь через пункты пропуска только в специально установленные места для осуществления грузовых операций и перецепки», - отмечает ГТК РБ

Перечень насчитывает 14 мест для перегрузки и перецепки, в том числе 6 зон ожидания, в которых допускается только перецепка.



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