Народный банк Китая снизит норму резервирования для банков с 25 апреля, что, как ожидается, высвободит ликвидность на общую сумму 530 млрд юаней ($83 млрд) в финансовой системе.

Норма резервирования для большинства банков будет уменьшена на 0,25 процентного пункта, уточнил регулятор, передает Интерфакс.

Для небольших сельских и городских коммерческих банков норматив резервных требований будет понижен на 0,5 п.п.

Снижение нормы резервирования поможет китайским банкам сэкономить примерно 6,5 млрд юаней на привлечении финансирования, а также наращивать кредитование малого бизнеса, отмечают в ЦБ.