Путин подписал закон, разрешающий беларусам строить космодром Восточный

Путин подписал закон, который позволяет госкорпорации "Роскосмос" привлекать граждан и компании Беларуси к работам на строительстве космодрома Восточный.

Закон уточняет особенности осуществления отдельными лицами деятельности на территории закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Циолковский в Амурской области.

Согласно документу, Роскосмос сможет привлекать к работе на территории города Циолковский граждан Беларуси и юридических лиц республики, учредителями которых выступают ее граждане или само это государство. При этом юрлица должны быть созданы в организационно-правовой форме, установленной законодательством Беларуси. Порядок и условия привлечения таких лиц будет определен президентом РФ и российским правительством.